ВС России продвинулись на покровском направлении, бои идут в Зеленом Поле

Вооруженные силы (ВС) России продвинулись на покровском направлении. Об этом сообщил Telegram-канал «Иди и смотри».

«Освобождено Водяное Второе, идет зачистка», — рассказал источник канала.

По информации канала, российские войска ведут бои за контроль над Зеленым Полем. Также сообщается, что поселок Запорожье перешел под контроль ВС России. Авторы канала заключили, что ситуация для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Покровске (украинское название Красноармейска) продолжает ухудшаться.

Ранее советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский рассказал, что ВСУ активизировались на покровском направлении. По его словам, у населенного пункта Шевченко идут очень серьезные бои, на которые командование ВСУ отправляет резервы.