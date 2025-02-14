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13:19, 14 февраля 2025Наука и техника

Выбор Алжира в пользу российского истребителя пятого поколения объяснили

Генерал-майор Попов: Эксплуатация российской техники надежнее и дешевле
Маргарита Сурикова
Маргарита Сурикова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Нина Падалко / РИА Новости

Страны Северной Африки используют российскую авиационную технику, так как ее эксплуатация надежнее и дешевле, рассказал генерал-майор авиации Владимир Попов. Его цитирует «Взгляд».

Таким образом он прокомментировал новость о том, что Алжир стал первым покупателем истребителя пятого поколения Су-57Э. Попов отметил, что страна могла приобрести у Франции «Миражи» или «Рафали», однако с советских времен страны региона пользовались российской авиационной техникой.

«Алжир имеет опыт ее эксплуатации и понимает, что надежность российских машин остается с прежним знаком качества. К тому же Су-57 стоит гораздо дешевле, чем западные конкуренты, включая американские F-35», — рассказал он.

Попов подчеркнул, что у Франции нет самолетов пятого поколения, однако есть глубоко модернизированные машины поколения 4++. Тем не менее конкурировать с российскими самолетами пятого поколения они не могут. Кроме того, экспортная версия Су-57 не будет отличаться от базовой по управлению и боевому потенциалу.

«Но система опознавания "свой — чужой" российского производства на экспортном самолете не появится. Это вопрос безопасности государства. Кроме того, на экспортных самолетах другие локаторные частоты, которые мы используем в боевых условиях. За счет этого получается упрощенная версия истребителя», — пояснил Попов.

Также генерал-майор усомнился в том, что на экспортном самолете появятся российские системы навигации. Он напомнил, что Россия подписала конвенцию о нераспространении ядерного оружия, поэтому на Су-57 будет аннулирована возможность установить подобное вооружение. «Также упрощенный вариант самолета не сможет использовать российское гиперзвуковое оружие и другие новейшие ракеты», – заключил аналитик.

Как сообщало Radio Algerie, российская сторона уже запланировала отправку закупленной авиации.

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