Один из ключевых партнеров России удвоит товарооборот с США

Президент США Трамп и премьер Индии Моди договорились удвоить товарооборот

К 2030 году товарооборот США и Индии должен вырасти в два раза, до 500 миллиардов долларов. Об этом на совместной пресс-конференции в Вашингтоне с главой Белого дома Дональдом Трампом заявил индийский премьер Нарендра Моди, передает ТАСС.

По его словам, стороны поставили себе такую цель, а добиться ее выполнения они намерены за счет увеличения торговли нефти и газом, инвестиций в энергетическую инфраструктуру, сотрудничества в области атомной энергетики, обороны и современных технологий. Моди выразил надежду, что при Трампе взаимодействия Индии и США превратятся в мегапартнерство.

В свою очередь, президент США сообщил о достижении договоренностей, позволяющих вернуть американской нефтяной отрасли позиции ключевого поставщика нефти и газа, которое в настоящее время в отношении нефти занимает Россия.

До этого на фоне возникших сложностей с поставками российской нефти министр нефти Индии Хардип Сингх Пури говорил о готовности энергетических компаний увеличить закупку нефти и газа в США. Чиновник отмечал, что его страна воспользуется планами США увеличить добычу и экспорт.

В конце ноября глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар на российско-индийском бизнес-форуме в Мумбаи отмечал, что товарооборот с Россией в 2030 году может достигнуть 100 миллиардов долларов, в то время как в 2024-м он составляет около 66 миллиардов. При этом значительная часть торговых отношений приходится на продажу в Индию российской нефти. В декабре ее доля в общем нефтяном импорте азиатской страны составляла около 40 процентов.