Захарова назвала главу МИД Великобритании жертвой британского образования

Захарова: Глава МИД Британии Лэмми является жертвой британского образования

Глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми является жертвой британского образования, опозорив себя своим высказыванием о «тысячелетнем партнерстве» Лондона и Киева. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Лэмми во время визита в Киев буквально опозорился. Он пытался продемонстрировать свою некую эрудицию, но договорился до абсурдных измышлений о якобы многовековой, а потом уже перешел на тысячи лет истории партнерства Великобритании и Украины (...). Этот человек — жертва британского образования, возможно, и британских ученых тоже», — отметила дипломат.

