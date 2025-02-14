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12:23, 14 февраля 2025Мир

Захарова назвала главу МИД Великобритании жертвой британского образования

Захарова: Глава МИД Британии Лэмми является жертвой британского образования
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми является жертвой британского образования, опозорив себя своим высказыванием о «тысячелетнем партнерстве» Лондона и Киева. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Лэмми во время визита в Киев буквально опозорился. Он пытался продемонстрировать свою некую эрудицию, но договорился до абсурдных измышлений о якобы многовековой, а потом уже перешел на тысячи лет истории партнерства Великобритании и Украины (...). Этот человек — жертва британского образования, возможно, и британских ученых тоже», — отметила дипломат.

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