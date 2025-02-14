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16:46, 14 февраля 2025Мир

Захарова резко раскритиковала президента Италии за высказывание о России

Захарова осудила президента Италии за сравнение России с гитлеровской Германией
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Petrov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Слова президента Италии Серджо Маттареллы о сравнении России с гитлеровской Германией являются возмутительными и кощунственными измышлениями. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Маттарелла провел возмутительные и откровенно ложные исторические параллели между Россией и, как он сказал, гитлеровскй Германией, призвав при этом учитывать провал западной политики умиротворения агрессора конца 1930-х годов ХХ века при урегулировании конфликта на Украине. Такое даже произносить невозможно», — отметила дипломат.

Захарова подчеркнула, что такие «кощунственные» измышления «дико слышать именно от итальянского лидера, страна которого прекрасно знает, что такое фашизм». Она напомнила, что именно СССР смог победить врага, при этом освободив Европу от нацизма и фашизма.

Ранее Захарова заявила, что западные страны способствуют преступлениям против человечности во всем мире, о чем свидетельствуют действия Вооруженных сил Украины в Донбассе.

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