Захарова: Западные страны способствуют преступлениям против человечности

Западные страны способствуют преступлениям против человечности во всем мире, о чем свидетельствуют действия Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Мы же видим, как западные лидеры штампуют решения о подпитке киевских нацистов деньгами и оружием, как они способствуют преступлениям против человечности, и им не избежать ответственности за свои поступки», — сказала дипломат.

Захарова также напомнила, что 12 февраля состоялось первое заседание контактной группы по Украине с новым главой Пентагона Питом Хегсетом. Она указала, что американская сторона отказалась от военной помощи Киеву.

Ранее Захарова заявила, что западные страны стравили два славянских народа России и Украины, что и привело к началу военного конфликта. Она добавила, что «западники предали Украину», помешав ее транзиту к демократии и суверенитету, «науськивая славян на славян».