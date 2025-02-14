Женщин предупредили о незаметных признаках наличия проблем с интимным здоровьем

Терапевт Уилли: Чаще всего женщины не замечают симптомы бактериального вагиноза

Лишь у половины инфицированных женщин появляются симптомы бактериального вагиноза, рассказала терапевт, врач общей практики Кристал Уилли. О незаметных признаках наличия проблем с женским интимным здоровьем она рассказала Daily Mail.

Уилли объяснила, что бактериальный вагиноз — это передающаяся половым путем инфекция, которая не представляет серьезной опасности. Однако, если ее не лечить, она радикально меняет микрофлору влагалища, что увеличивает риск выкидыша и делает женскую половую систему более уязвимой.

Врач предупредила, что чаще всего женщины не замечают симптомы бактериального вагиноза или считают, что страдают другим заболеванием. Наиболее типичными признаками этой инфекции Уилли назвала серо-белые выделения, иногда с рыбным запахом, а также сыпь в области промежности.

Чтобы уменьшить риск заражения вагинозом, врач призвала использовать барьерную контрацепцию, а также не делать спринцевания и не использовать ароматизированные гели для душа. «Влагалище — самоочищающийся орган. Направленная внутрь струя воды или парфюмированные средства гигиены нарушают его микрофлору и делают более уязвимой перед любыми инфекциями», — предупредила терапевт.

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