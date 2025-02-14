Рогов: Зверства бойцов ВСУ над жителями Курской области нужно признать геноцидом

Зверства бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) против мирных граждан в Курской области необходимо признать геноцидом. Об этом заявил ТАСС председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

По его словам, случаи расстрела были зафиксированы в селе Русское Поречное и в Коренево, а также в Николаево-Дарьино, где были убиты все мужчины. Рогов отметил, то происходящее является геноцидом, поскольку «убивают русских людей только за то, что они русские».

Ранее Владимир Рогов допустил новые случаи зверств ВСУ в Курской области. «Истинные масштабы зверств ВСУ во всем приграничье и в районе Суджи еще предстоит установить», — сказал он. Говоря о возможном наказании для украинских солдат, причастных к расправам, член Общественной палаты выступил за смертную казнь.