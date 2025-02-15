Американская активистка родила ребенка от Илона Маска

Активистка из США Эшли Сент-Клер заявила, что родила ребенка от Илона Маска

Американский бизнесмен и глава Департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илон Маск стал отцом в 13-й раз. Об этом заявила 26-летняя американская консервативная активистка и писательница Эшли Сент-Клер, передает портал Super.

Девушка поделилась в соцсети Х, что родила ребенка от Маска. Малышу уже пять месяцев. Активистка не хотела рассказывать об этом раньше, чтобы защитить новорожденного от лишнего внимания. Она отметила, что сделает все возможное, чтобы ребенок рос в безопасности, и попросила журналистов уважать тайну личной жизни.

Илон Маск пока никак не отреагировал на публикацию.

Шестерых родила Маску первая жена, писательница Джастин Уилсон. Еще троих — певица Граймс. Их дети носят крайне экзотические имена: Техно Механикус, Экза Дарк Сайдириэль и X Æ A-12 (читается Икс-Эш-Эй-Твелв, или Икс-Эш-Архангел). Также у предпринимателя есть трое детей от подчиненной, директора по спецпроектам компании Neuralink Шивон Зилис.

Илон Маск не раз говорил, что очень озабочен падением рождаемости в мире. Он считает, что на свет появляется слишком мало детей, и переживает, что из-за этого человечество может исчезнуть. Поэтому свою плодовитость предприниматель считает вкладом в общее дело по спасению цивилизации.