В 2024 году Илон Маск стал отцом в 12-й раз. Троих детей от него родила певица Граймс, еще троих — директор специальных проектов Neuralink Corp. Шивон Зилис. Также у Маска есть двойняшки и тройняшки от первой жены Джастин Уилсон. «Лента.ру» рассказывает про семейную жизнь Илона Маска, его детей, бывших жен и подруг.

Джастин Уилсон

Первой женой Маска была писательница Джастин Уилсон. У них было пятеро детей. В 2004 году у Маска и Уилсон родилась двойня, а в 2006 году — тройня. Все пятеро были зачаты путем экстракорпорального оплодотворения. Их первенец ушел из жизни, когда ему было 10 недель, из-за синдрома внезапной детской смерти

Брак с Уилсон продержался до 2008 года.

Талула Райли

Второй и, как это ни странно, третьей женой Маска стала британская актриса Талула Райли: они поженились в 2010 году, через два года развелись, затем снова поженились и в 2015 году снова развелись, на этот раз окончательно. Общих детей у них нет.

Эмбер Херд

Следующим увлечением Маска была бывшая жена Джонни Деппа — актриса Эмбер Херд. Считается, что в 2017 году они несколько месяцев встречались, хотя Депп подозревает, что их роман продолжался куда дольше.

Во время судебного разбирательства Депп заявил, что Херд стала изменять ему с Маском всего через месяц после свадьбы — то есть еще в марте 2015 года

Николь Шанахан

Другая интрижка Маска разрушила семью его старого друга — одного из основателей Google Сергея Брина. Как утверждает The Wall Street Journal, в 2021 году тот обнаружил, что его жена Николь Шанахан спит с Маском. По версии издания, именно поэтому они вскоре расстались и затем развелись. Если это действительно так, то в 2021 году у Маска, помимо Граймс и Зилис, была еще и любовница, причем все они не знали друг о друге.

Основатель Google Сергей Брин и его супруга Фото: Peter Barreras / Invision/ AP

Граймс

Маск и Граймс (настоящее имя — Клэр Буше) познакомились в 2018 году на почве общего интереса к рационалистскому мему про Василиска Роко — это гипотетический искусственный интеллект, наказывающий людей, которые могли поспособствовать его появлению на свет и почему-то не стали этого делать. Спустя пару лет они завели первого общего ребенка — мальчика с фантастическим именем X Æ A-12 (читается Икс-Эш-Эй-Твелв, или Икс-Эш-Архангел).

В конце 2021 года у Маска и Граймс родилась дочь Экза Дарк Сайдириэль. Певица пользовалась услугами суррогатной матери, поэтому о беременности и родах почти никто не знал. Как и в случае с Техно Механикусом, первые месяцы миллиардеру удавалось скрывать существование дочери от публики. Секрет раскрылся лишь в марте следующего года: журналист Vanity Fair, которого Граймс пригласила домой, услышал детский плач. После этого ей пришлось во всем признаться.

Шивон Зилис

К тому времени певица уже рассталась с Маском — и, вероятнее всего, из-за измены. Как выяснилось, пока она ждала рождения дочери, на свет появились близнецы Страйдер и Азур, которых миллиардер зачал с Шивон Зилис — директором по спецпроектам в его компании Neuralink, до того работавшей в Tesla и OpenAi. Зилис уверяла друзей и коллег, что у нее не было романтических отношений с миллиардером, что он лишь выступил донором спермы. При этом из судебных документов ясно следует, что в 2022 году Маск жил в ее доме в Техасе.

По-видимому, миллиардер пытался скрыть близнецов не только от публики, но и от Граймс. В конце концов это вылилось в публичную драму: певица написала ему в X (Twitter). В твите она пожаловалась, что Шивон Зилис ее заблокировала, и попросила, чтобы ей дали увидеться с сыном.

О каком именно сыне идет речь, из ее слов непонятно.

Скажи Шивон, чтобы она разблокировала меня, и скажи Илону, чтобы дал мне увидеться с сыном или ответил моему адвокату. Я до этого момента детей даже на фото не видела, а ситуация разрушает мою семью Граймс из удаленного твита

Твит почти сразу удалили, но он успел разлететься по новостным сайтам.

В итоге Граймс пришлось объясняться. Она заявила, что поговорила с Шивон Зилис и уладила конфликт. Теперь она не держит на нее зла и хочет «вместе растить детей».

Илон Маск и Граймс Фото: Carlo Allegri / Reuters

Летом 2024 года стало известно, что у Маска и Зилис в начале года родился еще один ребенок.

Что значат имена детей Маска

У имени первого сына Маска и Граймс, которого зовут X Æ A-12, есть подробная расшифровка. X — означает неизвестную переменную, Æ — эльфийское написание аббревиатуры AI («искусственный интеллект или любовь»), а A-12 — американский высотный самолет-разведчик.

Что касается их дочери Экзы Дарк Сайдириэль, то имя Экза намекает на единицу измерения экзафлопс — квинтиллион вычислений с плавающей точкой в секунду, Дарк — это в переводе с английского темнота, ассоциирующаяся с неизвестностью и темной материей, а Сайдириэль — эльфийское написание слова sidereal, связанного со звездным временем.

Почему третьего ребенка Маска и Граймс назвали Техно Механикусом, пока есть только догадки. Любители настольной игры Warhammer 40000 считают, что миллиардер вдохновлялся ее каноном. Там действительно есть существа, которые называются механикусы.

Когда-то механикусы были людьми, но потом посвятили себя служению культу, высшей ценностью которого является знание. Это было бы вполне в духе Маска

Имена близнецов, которых родила сотрудница Маска Шивон Зилис, стали известны лишь в 2023 году. Одного из них зовут Азур («лазурь» по-английски), а другого Страйдер — такое имя использовал Арагорн из толкиновского «Властелина колец» (в русских переводах — Колоброд или Бродяжник).

Маск, его вторая и третья жена Талула Райли и старшие дети Фото: Mark Lennihan / AP

Пока что Маск — не самый многодетный миллиардер в США. Его обходит предприниматель Фрэнк Вандерслут, у которого 14 детей. Однако он отличается религиозностью и ультраконсервативными взглядами. У Маска явно другой случай.

В интервью Уолтеру Айзексону Маск объяснял, что уровень человеческого интеллекта падает, поскольку у людей рождается слишком мало детей. Тем временем уровень искусственного интеллекта растет экспоненциально — это, по его словам, закон Мура на стероидах. Дело кончится тем, что машины превзойдут людей по интеллекту.

Маск считает, что этого нельзя допустить, нужно что-то делать. А именно — делать детей

В 2022 году, когда слухи о его очередном ребенке просочились в прессу, он заявил, что это его посильный вклад в борьбу с низкой рождаемостью. «Падающая рождаемость — это самая большая опасность, которая грозит цивилизации, — объяснил он. — Запомните мои слова, это, к сожалению, правда».