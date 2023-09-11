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16:10, 11 сентября 2023Из жизни

Певица Граймс и другая девушка Илона Маска «стали настоящими друзьями»

Певица Граймс сообщила о разрешении проблемы с Илоном Маском из-за сына

Фото: Charles Sykes / Invision / AP

Певица Граймс рассказала о разрешении проблемы, о которой сообщалось в скандальном твите, адресованном отцу ее детей — миллиардеру Илону Маску. Об этом она сообщила в посте в социальной сети Х (бывший Twitter).

В пятницу, 8 сентября, Граймс написала в соцсети X (Twitter), что Маск и его девушка Шивон Эллис, недавно родившая ему близнецов, не дают ей повидаться с ребенком. Поводом для этого стал пост писателя Уолтера Айзексона, написавшего новую биографическую книгу о Маске. «Скажи Шивон разблокировать меня и попроси Илона позволить мне увидеться с сыном или пусть ответит моему адвокату, пжлст, — говорилось в твите Граймс. — Я никогда раньше даже не видела фото этих детей, хотя ситуация буквально рвет мою семью на части». Вскоре она удалила этот твит.

Позже Граймс опубликовала новый пост с объяснением сложившейся ситуации. Она заявила, что хочет «деэскалировать нарратив», и добавила, что «наконец поговорила с Шивон по-настоящему». По словам Граймс, Шивон Зиллис «ни в чем не виновата», и она не держит на нее зла. Они якобы все прояснили и хотят «стать настоящими друзьями и вместе растить детей».

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Граймс написала, что очень хотела бы поделиться с поклонниками фотографиями третьего сына пары по имени Техно Механикус, но для нее самое главное — это безопасность ее ребенка.

Граймс и Маск официально начали романтические отношения в 2018 году. В 2020-м певица родила от миллиардера сына X Æ A-XII. А в конце 2021 года у пары появилась дочь по имени Экза Дарк Сайдириэль, которую выносила суррогатная мать. При этом всего за несколько месяцев до рождения дочери Маск объявил, что они с Граймс расстались, но «по-прежнему любят друг друга, часто видятся и в отличных отношениях». Летом 2022-го топ-менеджер Neuralink Шифон Зилис родила ему близнецов.

Ранее сообщалось о существовании у американского бизнесмена еще одного наследника — третьего общего ребенка основателя SpaceX и певицы Граймс. Согласно публикации, ребенка зовут Техно Механикус (Techno Mechanicus), что в переводе с латыни означает Техно Механик.

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    Антонина Черташ
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