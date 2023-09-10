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18:35, 10 сентября 2023Ценности

Стало известно о существовании еще одного ребенка Маска с необычным именем

Стало известно о существовании у Маска еще одного ребенка с именем Machanicus

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Издание Business Insider сообщило о существовании у американского бизнесмена еще одного наследника — третьего общего ребенка основателя SpaceX и певицы Граймс. Статья опубликована на сайте издания.

Согласно публикации, ребенка зовут Техно Механиус (Techno Mechanicus), что в переводе с латыни означает Техно Механик. Ранее о существовании ребенка ничего не было известно, отмечает Business Insider.

Портал Indy100.com заподозрил, что решение назвать ребенка Механикусом Маск мог принять из-за фэнтезийной вселенной Warhammer 40k. Во внутренней истории (лоре) этой вселенной Механикусы представляют собой существ, некогда бывших людьми и отдавших себя служению культу, высшей ценностью которого является знание.

В публикации Business Insider говорится, что у ребенка также есть прозвище Тау (Tau). Раса существ с этим названием также есть во вселенной Warhammer 40k.

Ранее Маску пришлось изменить имя их сына X Æ A-12. Возможно, причиной этого стало присутствие в имени цифр. Отвечая на соответствующий вопрос, мать ребенка, певица Граймс, написала его имя как X Æ A-Xii.

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    Алан Босиков
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