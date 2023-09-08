Певица Граймс заявила о невозможности видеться с сыном из-за Илона Маска

Певица Граймс заявила, что Илон Маск не дает ей видеться с их общим сыном

Канадская певица Граймс пожаловалась на то, что основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск не дает ей видеться с их общим сыном. Об этом сообщает Page Six со ссылкой на социальные сети исполнительницы.

Артистка ответила на пост журналиста Уолтера Айзексона, который опубликовал фотографии близнецов предпринимателя от топ-менеджера Neuralink Шивон Зилис.

«Скажи Шивон, чтобы она разблокировала меня, и скажи Илону, чтобы дал мне увидеться с сыном или ответил моему адвокату. Я до этого момента детей даже на фото не видела, а ситуация разрушает мою семью», — написала певица.

Илон Маск и Граймс начали отношения в 2018 году. Спустя два года у пары родился сын по имени X Æ A-12. Позже исполнительница объясняла, что в имени ребенка зашифрованы названия их любимого самолета-разведчика, математической переменной и искусственного интеллекта.

В конце 2021 года у пары родился второй ребенок: суррогатная мать выносила Маску и Греймс дочь, которую артистка и миллиардер назвали Экза Дарк Сайдириэль. Примечательно, что к моменту рождения ребенка пара не встречалась уже несколько месяцев. Для Маска дочь стала седьмым ребенком, а летом 2022-го топ-менеджер Neuralink Шифон Зилис родила ему близнецов. Сейчас предприниматель воспитывает девятерых детей.

Ранее кандидатуру Маска предложили на пост советника президента США.

В начале сентября стала известна причина развода американского певца Джо Джонаса и британской актрисы и звезды сериала «Игра престолов» Софи Тернер.