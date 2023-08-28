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00:35, 28 августа 2023Мир

Кандидатуру Маска предложили на пост советника президента США

NBC News: кандидат Рамасвами предложил Маска на пост советника президента США

CNP/AdMedia / Globallookpress.com

Кандидат в президенты США от республиканской партии Вивек Рамасвами предложил предпринимателя, основателя Tesla и SpaceX Илона Маска в качестве потенциального советника в Белом доме. Политик заявил, что предложил бы Маску этот пост, если выиграет выборы 2024 года, передает NBC News.

«Мне понравилось недавно лучше узнать Илона Маска, и я ожидаю, что он станет моим интересным советником», — сказал Рамасвами. Ранее он похвалил Маска за то, как бизнесмен модернизировал соцсеть Twitter, назвав это символом подхода к сокращению федеральной бюрократии и отметив, что то же самое хочет сделать с административным государством.

Илон Маск, в свою очередь, написал в соцсети X (бывшей Twitter), что Рамасвами — «очень многообещающий кандидат».

Вивек Рамасвами — единственный кандидат в президенты от республиканцев, который в ходе дебатов своей партии выступил против дальнейшей военной помощи Украине. «Альянс России и Китая — это самая большая угроза, с которой мы сталкиваемся», — объяснил он.

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    Александра Синицына
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