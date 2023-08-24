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06:29, 24 августа 2023Мир

В ходе дебатов республиканцев лишь один кандидат выступил против помощи Украине

Кандидат в президенты США Рамасвами выступил против расширения помощи Киеву
Вивек Рамасвами

Вивек Рамасвами. Фото: Brian Snyder / Reuters

В ходе дебатов восьми республиканских кандидатов, претендующих на пост главы США, только один из них выступил против дальнейшей военной помощи Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что им оказался предприниматель Вивек Рамасвами. Он единственный, кто поднял руку в ответ на вопрос, возражает ли кто-то против выделения дополнительных средств Киеву. Политик пояснил, что он обеспокоен сотрудничеством Москвы и Пекина. «Альянс России и Китая — это самая большая угроза, с которой мы сталкиваемся», — подчеркнул он.

Рамасвами также раскритиковал некоторых республиканских кандидатов за поездки на Украину. Такие визиты он назвал «паломничеством в Киев к своему Папе», заявив, что подобные действия «оскорбительны».

Ранее Рамасвами пообещал в случае победы на выборах в 2024 году не пустить Украину в НАТО. Он считает, что в ответ на это «Россия прекратит военное сотрудничество с Китаем, выведет ядерное оружие из Калининграда и откажется от военного присутствия в Западном полушарии».

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    Марина Совина
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