Четыре депутата Финляндии выступили с неожиданным призывом по России

Yle: В Финляндии четыре евродепутата призвали Европу наладить диалог с Россией

В Финляндии четыре евродепутата призвали Европу наладить диалог с Россией. Об этом сообщает Yle со ссылкой на результаты проведенного с 6 по 11 февраля опроса.

По данным издания, в Европарламенте некоторые финские депутаты хотели бы, что Евросоюз начал диалог с президентом России Владимиром Путиным. Среди них двое депутатов от партии «Союз левых сил» Мерья Кюлленен и Юссии Сарамо, депутат от «Коалиционной партии» Сирпа Пиетякяйнен и депутат от «Социал-демократической партии» Ээро Хейнялуома.

Ранее сообщалось, что в Финляндии спикером парламента в 2025 году вновь стал политик Юсси Халла-ахо, который призвал к лишению русских солдат жизни.