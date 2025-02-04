В Финляндии главой парламента избрали призывавшего к лишению русских солдат жизни политика

Спикером парламента Финляндии стал призывавший к лишению русских жизни Халла-ахо

Спикером парламента Финляндии (Эдускунту) на 2025 год вновь стал политик Юсси Халла-ахо, который призвал к лишению русских солдат жизни. Об этом сообщает РИА Новости.

«Депутат Халла-ахо смог набрать более половины голосов, поэтому он вновь станет спикером парламента на 2025 год. По итогам голосования он набрал 105 голосов, что позволило ему избраться на эту должность в третий раз. В прошлом году политик заручился поддержкой 91 депутата», — передает агентство.

В январе 2024 года лидер «Левого союза» и министр образования Финляндии Ли Андерссон раскритиковала слова Халла-ахо о лишении жизни российских военных.

Тогда украинские волонтеры запустили инициативу по нанесению надписей на снаряды за пожертвование. Таким образом им удалось собрать миллион евро (71,5 миллиона рублей). Депутат Халла-ахо принял участие в акции и заказал снаряд с надписью «За свободу Финляндии». «Все, что способствует лишению жизней российских солдат, правильно и необходимо», — написал он о своем поступке в соцсетях.