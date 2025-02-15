Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:14, 15 февраля 2025Мир

МИД Греции анонсировал экстренную встречу министров иностранных дел Евросоюза в Мюнхене

МИД Греции анонсировал экстренную встречу министров иностранных дел ЕС в Мюнхене
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pixabay

Служба информации МИД Греции анонсировала экстренную встречу министров иностранных дел Европейского союза в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

Отмечается, что руководитель греческого внешнеполитического ведомства примет участие в ней 16 февраля в 8:30 утра. Мероприятие названо внеочередным, его повестка не уточняется.

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский, выступая на 61-й Мюнхенской конференции по безопасности, рассказал о планах президента Франции Эммануэля Макрона провести встречу лидеров ЕС по Украине, которая, как выяснилось, не была официально анонсирована.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский вновь оценил проведение выборов на Украине

      Спецпосланник Трампа поделился ожиданиями от России при урегулировании на Украине

      В США ответили на критику звонка Трампа Путину

      Вучич допустил приезд Трампа в Москву на 80-летие Победы

      Олимпийский чемпион отказался верить в чистоту спорта после решения по первой ракетке мира

      «Спартак» проигрывал со счетом 0:4 и выиграл матч

      МИД Греции анонсировал экстренную встречу министров иностранных дел Евросоюза в Мюнхене

      В Сирии высказались о пересмотре отношений с Россией

      Пьяный москвич до смерти избил пожилого мужчину за кормление бездомных кошек во дворе дома

      Глава МИД Польши проговорился о планах Макрона провести встречу лидеров ЕС по Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше