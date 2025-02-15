МИД Греции анонсировал экстренную встречу министров иностранных дел Евросоюза в Мюнхене

МИД Греции анонсировал экстренную встречу министров иностранных дел ЕС в Мюнхене

Служба информации МИД Греции анонсировала экстренную встречу министров иностранных дел Европейского союза в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

Отмечается, что руководитель греческого внешнеполитического ведомства примет участие в ней 16 февраля в 8:30 утра. Мероприятие названо внеочередным, его повестка не уточняется.

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский, выступая на 61-й Мюнхенской конференции по безопасности, рассказал о планах президента Франции Эммануэля Макрона провести встречу лидеров ЕС по Украине, которая, как выяснилось, не была официально анонсирована.

