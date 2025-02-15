На параде в США произошла стрельба

CBS: На параде в Филадельфии произошла стрельба, пострадали два человека

На параде в Филадельфии произошла стрельба. Об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на полицию.

Отмечается, что инцидент произошел в пятницу, 14 февраля, во время парада в честь празднования победы команды «Филадельфия Иглз» на Супербоуле. Пострадавшие женщины обратились за медицинской помощью. Они находятся в стабильном состоянии.

Ранее стрельба произошла на военной базе США в штате Джорджия, где базируется киберкомандование сухопутных сил страны. Один человек стал жертвой нападавшего, подозреваемый был задержан.

В начале ноября стало известно, что в американском штате Алабама при стрельбе в кампусе университета Таскиги пострадали в общей сложности 16 человек.