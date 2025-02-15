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13:16, 15 февраля 2025Силовые структуры

Отравивший знакомого пирожками с ртутью россиянин арестован

В Москве суд арестовал мужчину, отравившего знакомого пирожками с ртутью
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

Зюзинский районный суд Москвы арестовал Дмитрия Балакина, отравившего знакомого пирожками с ртутью из-за ревности к 24-летней коллеге. Об этом «Ленте.ру» сообщили в суде.

Балакин обвиняется по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 105 («Покушение на убийство») УК РФ.

По данным Telegram-канала SHOT, мужчина знал, что потерпевший возьмет слойку, так как он любит эту выпечку. Балакин признал вину, но просил не отправлять его в СИЗО.

Мужчинам, которые оба были женаты, нравилась одна и та же коллега. В результате один из них решил избавиться от конкурента, отравив его. Подозрения у следователей появились в тот момент, когда пришли результаты анализов мужчин — у одного в организме ртути не обнаружили. Вместе с этим он стал путаться в показаниях. В результате из больницы мужчину увезли на допрос.

По версии следствия, подозреваемый купил четыре градусника с ртутью и добавил их содержимое в шприц, а потом — в слойки, купленные для знакомого. После того как потерпевшего госпитализировали, мужчина также обратился в больницу с жалобами на отравление. Таким образом он хотел избежать подозрений.

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