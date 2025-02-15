Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
16:04, 15 февраля 2025Культура

«Просвещение» потребовало признать незаконными действия ФАС

Издательство «Просвещение» подало иск против ФАС
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Издательство «Просвещение» подало иск против Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Об этом сообщает ТАСС.

Иск в арбитражный суд был подан 13 февраля. Другие подробности не уточняются.

В январе российское издательство «Просвещение» обязали вернуть в бюджет два миллиарда незапланированного дохода. В ФАС заявили, что «Просвещение» занимает доминирующее положение на рынке издания школьных учебников по русскому языку, истории и биологии. Пользуясь своей монополией, компания завысила цены на книги.

ФАС возбудила дело против издательства, так как оно повысило цены на ряд учебников сильнее, чем выросли расходы на производство и реализацию. Это привело к росту рентабельности, значительно превысившей среднеотраслевой уровень, отметили в ведомстве.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Критика Трампа и США, призыв создать другое НАТО и рассуждения о выборах. О чем говорил Зеленский на Мюнхенской конференции?

      Зеленский рассказал об обсуждениях с США соглашения по ресурсам

      Комментатор Скворцов рассказал о своем восстановлении после черепно-мозговой травмы

      Крах режима Зеленского назвали вопросом времени

      Президент Франции Макрон подал в суд на автора картины с его отрубленной головой

      Мэр Борисполя пригрозил военным переворотом на Украине из-за преследования оппозиции

      Более половины иностранцев в польских тюрьмах оказались украинцами

      Кандидат в канцлеры Германии высказался о новой администрации США

      Трехкратный чемпион мира высказался о весе Овечкина

      «Просвещение» потребовало признать незаконными действия ФАС

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше