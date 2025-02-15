«Просвещение» потребовало признать незаконными действия ФАС

Издательство «Просвещение» подало иск против ФАС

Издательство «Просвещение» подало иск против Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Об этом сообщает ТАСС.

Иск в арбитражный суд был подан 13 февраля. Другие подробности не уточняются.

В январе российское издательство «Просвещение» обязали вернуть в бюджет два миллиарда незапланированного дохода. В ФАС заявили, что «Просвещение» занимает доминирующее положение на рынке издания школьных учебников по русскому языку, истории и биологии. Пользуясь своей монополией, компания завысила цены на книги.

ФАС возбудила дело против издательства, так как оно повысило цены на ряд учебников сильнее, чем выросли расходы на производство и реализацию. Это привело к росту рентабельности, значительно превысившей среднеотраслевой уровень, отметили в ведомстве.