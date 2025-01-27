Российское издательство обязали вернуть в бюджет миллиарды незапланированного дохода

Российское издательство «Просвещение» обязали вернуть в бюджет 2 миллиарда незапланированного дохода. Об этом сообщает Федеральная антимонопольная служба (ФАС).
В ведомстве заявили, что «Просвещение» занимает доминирующее положение на рынке издания школьных учебников по русскому языку, истории и биологии. Пользуясь своей монополией, компания завысила цены на книги.
«Антимонопольное ведомство признало "Просвещение" нарушившим антимонопольное законодательство. ФАС России выдала организации предписание о снижении цен на указанные учебники и перечислении в бюджет незаконно полученного дохода в размере 2,03 миллиарда рублей», — пояснили в пресс-службе.
ФАС возбудила дело против издательства, так как оно повысило цены на ряд учебников сильнее, чем выросли расходы на производство и реализацию. Это привело к росту рентабельности, значительно превысившей среднеотраслевой уровень, отметили в ведомстве.
Ранее ФАС обнаружила признаки сговора на торгах на поставку лекарств для больниц. Служба возбудила дело против ООО МФК «Арфа» и ООО «Просторы здоровья», заподозрив, что компании удерживают высокие цены на поставку препаратов и лекарств, входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Это позволило им побеждать на торгах без снижения стоимости или с минимальным сокращением начальной цены контракта.