Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:47, 27 января 2025Экономика

Российское издательство обязали вернуть в бюджет миллиарды незапланированного дохода

ФАС: «Просвещение» обязали вернуть в бюджет 2 млрд незаконно полученного дохода
Вячеслав Агапов

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Российское издательство «Просвещение» обязали вернуть в бюджет 2 миллиарда незапланированного дохода. Об этом сообщает Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

В ведомстве заявили, что «Просвещение» занимает доминирующее положение на рынке издания школьных учебников по русскому языку, истории и биологии. Пользуясь своей монополией, компания завысила цены на книги.

«Антимонопольное ведомство признало "Просвещение" нарушившим антимонопольное законодательство. ФАС России выдала организации предписание о снижении цен на указанные учебники и перечислении в бюджет незаконно полученного дохода в размере 2,03 миллиарда рублей», — пояснили в пресс-службе.

ФАС возбудила дело против издательства, так как оно повысило цены на ряд учебников сильнее, чем выросли расходы на производство и реализацию. Это привело к росту рентабельности, значительно превысившей среднеотраслевой уровень, отметили в ведомстве.

Ранее ФАС обнаружила признаки сговора на торгах на поставку лекарств для больниц. Служба возбудила дело против ООО МФК «Арфа» и ООО «Просторы здоровья», заподозрив, что компании удерживают высокие цены на поставку препаратов и лекарств, входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Это позволило им побеждать на торгах без снижения стоимости или с минимальным сокращением начальной цены контракта.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В ГУР заявили о рисках существованию Украины

      Китай согласился пойти на уступки по одному вопросу на фоне угроз Трампа

      Подсчитан наносимый России «серыми» майнерами урон

      Найден подтверждающий смерть блогерши Лены Миро документ

      Умер актер сериала «Папины дочки»

      Певица Люся Чеботина опубликовала фото в бикини

      Обозначены сроки первого полета ракеты Spectrum

      В МИД Венгрии назвали условие продления антироссийских санкций

      Замминистра ЖКХ российского региона отправили под домашний арест за похищение миллионов

      В самолете с россиянами на борту объявили сигнал срочности в небе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше