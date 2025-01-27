В России обнаружили сговор при поставке лекарств больницам

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России обнаружила признаки сговора на торгах на поставку лекарств для больниц. Об этом сообщает газета «Известия».
ФАС возбудила дело против ООО МФК «Арфа» и ООО «Просторы здоровья», заподозрив, что компании удерживают высокие цены на поставку препаратов для граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи, а также лекарств, входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Это позволило им побеждать на торгах без снижения стоимости или с минимальным сокращением начальной (максимальной) цены контракта.
Всего компании выиграли аукционов на 664,5 миллиона рублей. В случае установления вины им грозят оборотные штрафы. Сейчас в ФАС изучают фактические обстоятельства случившегося.
В ноябре 2024 года замминистра здравоохранения РФ Евгений Камкин высказался о доле российских лекарств на фармацевтическом рынке. По его словам, отечественные препараты должны занять 90 процентов рынка к концу 2025 года. По словам эксперта, сейчас перед властями стоит задача обеспечить импортонезависимость страны. «Думаю, что (…) не менее 90 процентов. Должны к этой цифре стремиться», — заявил Камкин.