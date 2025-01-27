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09:27, 27 января 2025Экономика

В России обнаружили сговор при поставке лекарств больницам

ФАС: «Арфа» и «Просторы здоровья» удерживали высокие цены лекарств для больниц
Вячеслав Агапов

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России обнаружила признаки сговора на торгах на поставку лекарств для больниц. Об этом сообщает газета «Известия».

ФАС возбудила дело против ООО МФК «Арфа» и ООО «Просторы здоровья», заподозрив, что компании удерживают высокие цены на поставку препаратов для граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи, а также лекарств, входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Это позволило им побеждать на торгах без снижения стоимости или с минимальным сокращением начальной (максимальной) цены контракта.

Всего компании выиграли аукционов на 664,5 миллиона рублей. В случае установления вины им грозят оборотные штрафы. Сейчас в ФАС изучают фактические обстоятельства случившегося.

В ноябре 2024 года замминистра здравоохранения РФ Евгений Камкин высказался о доле российских лекарств на фармацевтическом рынке. По его словам, отечественные препараты должны занять 90 процентов рынка к концу 2025 года. По словам эксперта, сейчас перед властями стоит задача обеспечить импортонезависимость страны. «Думаю, что (…) не менее 90 процентов. Должны к этой цифре стремиться», — заявил Камкин.

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