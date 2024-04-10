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10:31, 10 апреля 2024Экономика

Против издательства возбудили дело из-за цен на школьные учебники

ФАС возбудила дело в отношении издательства «Просвещение» из-за цен на учебники

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении издательства «Просвещение». Об этом сообщается на сайте ведомства.

В публикации отмечается, что служба проанализировала доходы и расходы компании, а также ее финансовые результаты, цены и количество проданных школьных учебников. В результате были выявлены признаки «монопольно высоких цен» на учебники по истории, биологии и русскому языку, говорится в публикации.

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В отношении «Просвещения» было возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства, организации может грозить штраф в случае подтверждения факта нарушения. В ФАС подчеркнули, что издательство занимает доминирующее положение на рынках школьных учебников.

Ранее в ФАС вынесли предупреждение маркетплейсу Wildberries из-за нарушений в работе с продавцами. Речь идет о навязывании невыгодных условий договора, сообщается на сайте ведомства. Служба отметила, что компания часто изменяет тарифы на логистические услуги и хранение товаров. Кроме того, Wildberries не были определены условия наложения штрафных санкций на продавцов за взлом третьими лицами их личных кабинетов.

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