Против издательства возбудили дело из-за цен на школьные учебники
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении издательства «Просвещение». Об этом сообщается на сайте ведомства.
В публикации отмечается, что служба проанализировала доходы и расходы компании, а также ее финансовые результаты, цены и количество проданных школьных учебников. В результате были выявлены признаки «монопольно высоких цен» на учебники по истории, биологии и русскому языку, говорится в публикации.
В отношении «Просвещения» было возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства, организации может грозить штраф в случае подтверждения факта нарушения. В ФАС подчеркнули, что издательство занимает доминирующее положение на рынках школьных учебников.
Ранее в ФАС вынесли предупреждение маркетплейсу Wildberries из-за нарушений в работе с продавцами. Речь идет о навязывании невыгодных условий договора, сообщается на сайте ведомства. Служба отметила, что компания часто изменяет тарифы на логистические услуги и хранение товаров. Кроме того, Wildberries не были определены условия наложения штрафных санкций на продавцов за взлом третьими лицами их личных кабинетов.