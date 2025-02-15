Россиянка лишилась 30 тысяч рублей на свидании из-за аферы с переводом денег

Россиянка лишилась 30 тысяч рублей на свидании из-за нового вида мошенничества с переводом денег. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что 21-летнюю студентку Полину (фамилия не указывается) пригласил на прогулку парень с сайта знакомств. При встрече он рассказал девушке о заключенном с другом пари о том, кто сможет потратить больше денег на свидании.

Так, якобы ради победы новый знакомый россиянки попросил ее по очереди перевести друг другу деньги. По его словам, в данном случае банковская история стала бы выглядеть эффектнее. Девушка согласилась, но, когда после нескольких переводов отошла в туалет, аферист исчез вместе с ее сбережениями.

Впоследствии в сети студентка нашла десятки девушек, обманутых подобным образом. Пострадавшие также рассказали, что мошенники под разными предлогами убеждали их переводить друг другу деньги на карту якобы для банковской активности.

В марте 2023 года сообщалось, что аферист из Tinder при помощи секс-техник выманил у россиянок миллионы рублей.