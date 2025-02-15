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12:35, 15 февраля 2025Мир

Шольц заявил о возможности объявления в Германии ЧС из-за Украины

Шольц заявил, что может объявить в Германии ЧС для оказания поддержки Украине
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Boris Roessler / Globallookpress.com

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что может объявить в стране режим чрезвычайной ситуации в связи с конфликтом на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

Шольц объяснил, что возможность объявления чрезвычайной ситуации в Германии обусловлена необходимостью продолжать оказывать финансовую поддержку Украине. По его словам, введение режима ЧС, согласно конституции страны, позволяет ослабить долговой тормоз — правило, которое запрещает тратить из бюджета больше средств, чем в него поступает.

«Война в центре Европы — это чрезвычайная ситуация, что же еще», — рассказал канцлер во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности. «Я уверен, что именно это будет поддерживать большинство в бундестаге после выборов», — добавил Шольц.

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