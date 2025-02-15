Шольц заявил о возможности объявления в Германии ЧС из-за Украины

Шольц заявил, что может объявить в Германии ЧС для оказания поддержки Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что может объявить в стране режим чрезвычайной ситуации в связи с конфликтом на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

Шольц объяснил, что возможность объявления чрезвычайной ситуации в Германии обусловлена необходимостью продолжать оказывать финансовую поддержку Украине. По его словам, введение режима ЧС, согласно конституции страны, позволяет ослабить долговой тормоз — правило, которое запрещает тратить из бюджета больше средств, чем в него поступает.

«Война в центре Европы — это чрезвычайная ситуация, что же еще», — рассказал канцлер во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности. «Я уверен, что именно это будет поддерживать большинство в бундестаге после выборов», — добавил Шольц.

Ранее канцлер ФРГ заявил, что действия администрации президента США по Украине ставят под угрозу безопасность Германии и Европы и на это необходимо дать ответ.