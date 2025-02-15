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10:13, 15 февраля 2025Силовые структуры

Следователи возбудили дело из-за атаки дрона на частный дом в Курской области

СК возбудил дело о теракте из-за атаки дрона на жилой дом в Курской области
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Следователи возбудили дело против украинских военных из-за атаки дрона на жилой дом в Беловском районе Курской области. Об этом сообщает ТАСС.

Дело возбуждено по пунктам «а», «в» части 2 статьи 205 («Террористический акт») УК РФ.

Ранее исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что беспилотный летательный аппарат (БПЛА) сбросил взрывное устройство на частный дом. Хозяин дома получил осколочные ранения. Его доставили в Курскую областную больницу. Сейчас жизни мужчины ничто не угрожает.

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