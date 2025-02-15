Адвокат Винника ответил на вопрос о состоянии россиянина

Адвокат Винника Бух рассказал об ужасной еде в американской тюрьме

Еда в американской тюрьме ужасна, рассказал адвокат со-основателя криптовалютной биржи BTC-e Александра Винника Аркадий Бух, отвечая на вопрос о состоянии россиянина. Комментарием он поделился с «Лентой.ру».

«Они все жалуются на еду. У нас откровенно плохая еда, особенно по сравнению с Европой. У нас часто экстрадируют из Европы, и они сравнивают с европейской едой — она ужасна. Когда много лет в плохих условиях содержания, тяжело, конечно. Место депрессивное — тюрьма, где он находился. Сейчас будет приходить в себя, выспится, отъестся, и будет процесс реабилитации психологической, физической», — сообщил правозащитник.

Ранее стало известно, что Александр Винник возвращается в Россию после многолетнего пребывания в американской тюрьме. Освобождение «криптовалютного короля» стало возможным после обмена между Москвой и Вашингтоном, в рамках которого в обратном направлении проследовал учитель Марк Фогель.

Винник, как утверждалось, может быть связан с крупным криптокошельком, содержащим около 80 тысяч биткойнов. Эти средства, по некоторым данным, были похищены в 2011 году с японской биржи Mt. Gox. Винника арестовали в 2017 году в Греции при поддержке ФБР, после чего экстрадировали сначала во Францию, а затем в США в 2022 году. Американские власти обвиняют его в причастности к отмыванию денег через BTC-e, использовавшуюся, по их версии, российскими преступными группировками для финансирования киберпреступлений, торговли наркотиками и хищения персональных данных. Через преступную схему с 2010 года якобы было отмыто более четырех миллиардов долларов.

