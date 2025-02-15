США отреагировали на правки Украины в соглашение о редкоземельных металлах

NV: США не понравились правки Украины в соглашение о редкоземельных металлах

Соединенным Штатам не понравились правки Украины, которые она добавила в соглашение о редкоземельных металлах. Именно это стало причиной переноса встречи президента республики Владимира Зеленского с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, об этом пишет издание NV.

Официального подтверждения этим данным пока нет.

14 февраля стало известно, что встреча президента Зеленского и Джей Ди Вэнса в Мюнхене была перенесена. «РБК-Украина» сообщало, что это связано с доработкой проекта меморандума о партнерстве по полезным ископаемым. Решение было принято в последний момент, поскольку собравшихся на встречу журналистов уже стали пускать в место ее проведения.

Ранее стало известно, что американские чиновники, встретившиеся с Зеленским в Мюнхене, передали ему на подписание документ, согласно которому во владение США перешла бы половина будущих минеральных ресурсов республики. Украинский лидер ответил на предложение отказом.