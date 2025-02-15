Киселев: ВСУ стягивают подразделения к Запорожью с Западной Украины

Вооруженные силы Украины (ВСУ) стягивают свои подразделения к городу Запорожье с западной части страны. Об этом заявил военный эксперт Виталий Киселев в эфире канала «Соловьев.Live».

«В ближайшую неделю состоится большое противостояние, (…) противник сегодня натаскивает туда и личный состав, и технику, причем в большом количестве из резервных подразделений, которые стягивают с правого берега [Днепра], из ротации, из Киева, Ровно, Львова, подразделения из Чернигова и так далее», — сообщил он.

Эксперт допустил, что стягивание сил украинской армии на запорожское направление связано с неудачами Киева на конференции по безопасности в Мюнхене. По его словам, попытки переговоров украинского лидера Владимира Зеленского не дали никаких успехов.

Ранее житель Запорожья заявил, что Киев назначил руководить городом выходцев из Западной Украины. Он рассказал, что нынешние городские власти активно поддерживают радикальные и русофобские настроения среди местных жителей, а также оказывают давление на несогласных с такой политикой.