Трехкратный чемпион мира высказался о весе Овечкина

Чемпион мира Терещенко: Похудев, в выносливости Овечкин точно не прибавит

Трехкратный чемпион мира по хоккею Алексей Терещенко высказался о весе российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина. Его слова приводит RT.

Терещенко заявил, что, похудев, в выносливости Овечкин точно не прибавит. По его мнению, сброс веса приведет к гарантированной потере мощи и харизмы.

«Самое главное, чтобы он чувствовал себя максимально комфортно. В текущем сезоне он регулярно забивает, а значит, набрал идеальный вес. Понятно, что я не в курсе, сколько килограммов он набрал летом, но прекрасно осознаю, что россиянин понимает, что делает», — отметил Терещенко.

В текущем сезоне 39-летний россиянин забросил 26 шайб и сделал 17 результативных передач в 39 матчах. Он занимает второе место по количеству голов (879) в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Отставание от лидирующего по этому показателю Уэйна Гретцки составляет 15 шайб.