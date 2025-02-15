Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Адмирал
1:2
Завершен
Трактор
Фонбет Чемпионат КХЛ
Сибирь
2:5
Завершен
Металлург Мг
Фонбет Чемпионат КХЛ
Спартак
0:0
1-й период
live
Торпедо
Фонбет Чемпионат КХЛ
Нефтехимик
0:0
1-й период
live
СКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Даниил Медведев
Сегодня
20:30 (Мск)
Хамад Меджедович
Марсель
Швеция
Сегодня
21:00 (Мск)
Финляндия
Турнир четырёх наций|Турнир четырёх наций
Канада
Завтра
04:00 (Мск)
США
Турнир четырёх наций|Турнир четырёх наций
16:23, 15 февраля 2025Спорт

Трехкратный чемпион мира высказался о весе Овечкина

Чемпион мира Терещенко: Похудев, в выносливости Овечкин точно не прибавит
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Eric Hartline / Imagn Images / Reuters

Трехкратный чемпион мира по хоккею Алексей Терещенко высказался о весе российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина. Его слова приводит RT.

Терещенко заявил, что, похудев, в выносливости Овечкин точно не прибавит. По его мнению, сброс веса приведет к гарантированной потере мощи и харизмы.

«Самое главное, чтобы он чувствовал себя максимально комфортно. В текущем сезоне он регулярно забивает, а значит, набрал идеальный вес. Понятно, что я не в курсе, сколько килограммов он набрал летом, но прекрасно осознаю, что россиянин понимает, что делает», — отметил Терещенко.

В текущем сезоне 39-летний россиянин забросил 26 шайб и сделал 17 результативных передач в 39 матчах. Он занимает второе место по количеству голов (879) в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Отставание от лидирующего по этому показателю Уэйна Гретцки составляет 15 шайб.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Критика Трампа и США, призыв создать другое НАТО и рассуждения о выборах. О чем говорил Зеленский на Мюнхенской конференции?

      Зеленский рассказал об обсуждениях с США соглашения по ресурсам

      Комментатор Скворцов рассказал о своем восстановлении после черепно-мозговой травмы

      Крах режима Зеленского назвали вопросом времени

      Президент Франции Макрон подал в суд на автора картины с его отрубленной головой

      Мэр Борисполя пригрозил военным переворотом на Украине из-за преследования оппозиции

      Более половины иностранцев в польских тюрьмах оказались украинцами

      Кандидат в канцлеры Германии высказался о новой администрации США

      Трехкратный чемпион мира высказался о весе Овечкина

      «Просвещение» потребовало признать незаконными действия ФАС

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше