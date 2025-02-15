Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:06, 15 февраля 2025Мир

В Евросоюзе призвали продолжать военные действия на Украине

Каллас призвала ЕС распределить ресурсы для продолжения конфликта на Украине
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Кая Каллас

Кая Каллас . Фото: Reuters

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас в Мюнхене заявила, что организации следует «перераспределить некоторые ресурсы», чтобы обеспечить продолжение военных действий Украиной. Ее слова приводит РИА Новости.

Каллас назвала текущую ситуацию критической точкой, когда Украина решила ответить России. «И единственная просьба к нам — перераспределить некоторые ресурсы, помочь им дать отпор агрессору, чтобы нам не пришлось беспокоиться о войне здесь, в этом прекрасном месте», — призвала она.

Ранее Каллас заявила, что ЕС поддержит Украину, если она не согласится со сделкой, которую ей предложат по итогам переговоров Россия и США. По словам дипломата, ее возмущает переговорная позиция американского президента Дональда Трампа.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Украину не позвали на переговоры в Саудовскую Аравию

      В США призвали прекратить военные действия на Украине

      В России ответили на слова Келлога об уступках Москвы для мира на Украине

      Сафонов вышел в составе ПСЖ в чемпионате Франции

      Гробы с телами разлетелись из грузовика после аварии на российской трассе

      В Евросоюзе призвали продолжать военные действия на Украине

      Бывший посол США в России допустил смену мнения Трампа о переговорах по Украине

      Англичанин позвонил на радио и призвал Россию вторгнуться в Великобританию

      Американские политики отправились в Саудовскую Аравию на переговоры по Украине

      Келлог отказал Украине в завершении конфликта «победой, как во Второй мировой»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше