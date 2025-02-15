В Евросоюзе призвали продолжать военные действия на Украине

Каллас призвала ЕС распределить ресурсы для продолжения конфликта на Украине

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас в Мюнхене заявила, что организации следует «перераспределить некоторые ресурсы», чтобы обеспечить продолжение военных действий Украиной. Ее слова приводит РИА Новости.

Каллас назвала текущую ситуацию критической точкой, когда Украина решила ответить России. «И единственная просьба к нам — перераспределить некоторые ресурсы, помочь им дать отпор агрессору, чтобы нам не пришлось беспокоиться о войне здесь, в этом прекрасном месте», — призвала она.

Ранее Каллас заявила, что ЕС поддержит Украину, если она не согласится со сделкой, которую ей предложат по итогам переговоров Россия и США. По словам дипломата, ее возмущает переговорная позиция американского президента Дональда Трампа.