В Германии обвинили страны Евросоюза в ухудшении отношений с США

Журналист Квадбек: Страны ЕС сами виноваты в ухудшении отношений с США

Страны Евросоюза (ЕС) несут ответственность за то, что выглядят несостоятельно в глазах США. Такое мнение высказал главный редактор RND Ева Квадбек.

«Теперь европейцы отчасти сами виноваты в этом затруднительном положении. С точки зрения американцев, Европа представляет собой совокупность слабых в военном отношении и политически разобщенных государств», — отметила она.

По словам журналистки, администрация Дональда Трампа не уважает таких партнеров. И члены ЕС знали об этом еще со времен первого президентского срока политика, добавила Квадбек. Отчуждение Европы от Штатов теперь заметно как никогда, особенно на фоне критики американским вице-президентом Вэнсом политической обстановки в ЕС.

Ранее политолог Александр Коньков высказал мнение, что Евросоюз — не приоритет во внешней политике для президента США Дональда Трампа. В свою очередь, сенатор Андрей Климов предположил, что у части политиков Евросоюза будут проблемы из-за Трампа. Сложности возникнут у тех руководителей ЕС, кто не сможет или не захочет подстроиться под нового американского лидера.