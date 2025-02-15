В Госдепе прокомментировали информацию о вопросах к Европе о военных на Украине

В Госдепе не стали отрицать информацию о вопросах к Европе о военных на Украине

В Госдепе не стали отрицать информацию о том, что США спросили у европейских стран, какой вклад они могут внести в плане гарантий безопасности для Киева, включая потенциальную численность миротворческого контингента, который может отправиться на Украину. Об этом сообщает Reuters.

Вашингтон ожидает, что «европейские партнеры возьмут на себя инициативу в создании прочной структуры безопасности». «С нетерпением ждем их предложений», — сказал представитель Госдепа.

Ранее Assosiated Press сообщило, что ряд стран Европы тайно работают над планом отправки войск на Украину для «помощи в обеспечении выполнения» будущего мирного соглашения с Россией.