В Киеве назвали очень жестким договор по передаче США контроля над ресурсами Украины

Гончаренко: США требуют от Киева очень жесткого договора по ресурсам Украины

США требуют от Киева «очень жесткого» договора по передаче им контроля над ресурсами. Об этом заявил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), передает Telegram-канал «Политика Страны».

Парламентарий заявил, что в договоре есть намеки на приватизацию некоторых частей экономики Украины.

Ранее стало известно, что американские чиновники, встретившиеся с президентом Украины Владимиром Зеленским в Мюнхене, передали ему на подписание документ, согласно которому во владение США перешла бы половина будущих минеральных ресурсов республики. Украинский лидер ответил на предложение отказом.