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11:16, 15 февраля 2025Бывший СССР

В Киеве назвали очень жестким договор по передаче США контроля над ресурсами Украины

Гончаренко: США требуют от Киева очень жесткого договора по ресурсам Украины
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

США требуют от Киева «очень жесткого» договора по передаче им контроля над ресурсами. Об этом заявил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), передает Telegram-канал «Политика Страны».

Парламентарий заявил, что в договоре есть намеки на приватизацию некоторых частей экономики Украины.

Ранее стало известно, что американские чиновники, встретившиеся с президентом Украины Владимиром Зеленским в Мюнхене, передали ему на подписание документ, согласно которому во владение США перешла бы половина будущих минеральных ресурсов республики. Украинский лидер ответил на предложение отказом.

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