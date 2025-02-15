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20:23, 15 февраля 2025Силовые структуры

В Крыму жестоко расправились с джазовой певицей

В Севастополе вокалистку NEMA Немеляйнен насмерть забили кирпичом
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Известную джазовую певицу, 45-летнюю вокалистку NEMA Наталью Немеляйнен насмерть забили кирпичом в Севастополе во время бытовой ссоры. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета по региону.

Обвинение в расправе предъявлено 49-летнему соседу артистки. По данным следствия, 12 февраля в состоянии алкогольного опьянения мужчина поссорился с Немеляйнен и ее 36-летним сожителем, после чего напал на них и нанес обоим несколько ударов.

Прибывшие на место медики смогли помочь пострадавшему мужчине, однако певицу спасти не удалось.

Нападавшего задержали на месте. Он заключен под стражу.

У Немеляйнен осталась несовершеннолетняя дочь. 14-летняя девочка передана отцу.

Ранее житель Дагестана насмерть забил гостя, пытаясь разнять драку, и хотел выдать случившееся за сердечный приступ. О том, что 65-летний мужчина был избит, выяснили медики.

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