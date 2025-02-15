В Крыму жестоко расправились с джазовой певицей

Известную джазовую певицу, 45-летнюю вокалистку NEMA Наталью Немеляйнен насмерть забили кирпичом в Севастополе во время бытовой ссоры. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета по региону.
Обвинение в расправе предъявлено 49-летнему соседу артистки. По данным следствия, 12 февраля в состоянии алкогольного опьянения мужчина поссорился с Немеляйнен и ее 36-летним сожителем, после чего напал на них и нанес обоим несколько ударов.
Прибывшие на место медики смогли помочь пострадавшему мужчине, однако певицу спасти не удалось.
Нападавшего задержали на месте. Он заключен под стражу.
У Немеляйнен осталась несовершеннолетняя дочь. 14-летняя девочка передана отцу.
Ранее житель Дагестана насмерть забил гостя, пытаясь разнять драку, и хотел выдать случившееся за сердечный приступ. О том, что 65-летний мужчина был избит, выяснили медики.