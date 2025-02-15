В Раде заявили о посещении Киева Еврокомиссией в полном составе

Депутат Рады Гончаренко: Еврокомиссия посетит Киев в полном составе 24 февраля

Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил о посещении Киева Еврокомиссией в полном составе. Об этом он высказался в своем Telegram-канале.

«24 февраля в Киев приедет весь состав Европейской комиссии!» — говорится в сообщении политика.

В ноябре 2024 года Еврокомиссия одобрила выделение Украине очередной помощи на сумму 4,1 миллиарда евро. Также сообщалось, что лидеры европейских стран рассматривали варианты помощи Украине без участия США после победы Дональда Трампа на президентских выборах.