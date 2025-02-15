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10:24, 15 февраля 2025Экономика

В России заявили о снижении отпускных цен на красную икру

ВАРПЭ: Закупочные цены на икру снизились в России на 15-50 %
Дмитрий Воронин

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) сообщила о существенном снижении отпускных цен на лососевую икру на Дальнем Востоке, которое пока не слишком отразилось на розничной стоимости продукции. Данные приводит РИА Новости.

Как следует из материалов, закупочные цены на соленую икру горбуши сейчас начинаются от 4,5 тысяч рублей за килограмм, что в полтора раза меньше, чем в декабре, на 15 процентов подешевела у рыбаков и икра кеты. Ее стоимость начинается от 5,5 тысячи за килограмм. При этом, указывают журналисты, московские цены на эти категории продукции снизились на 1 процент и 7 процентов соответственно (до 8,1 и 8 тысяч рублей).

«Цены рыбаков не сильно привязаны к пиковым сезонам продаж - новогодним и весенним праздникам», — отметил глава ВАРПЭ Герман Зверев. Он выразил уверенность, что «дефицита качественной икры с Дальнего Востока по доступным ценам точно не будет» и понадеялся, что с учетом достаточного объема предложения и существенного снижения отпускных цен в рознице икра тоже подешевеет.

Икра в России сильно подорожала прошлой осенью. Рост цен объясняли в том числе заметным снижением улова рыбы на Дальнем Востоке, а также негативными последствиями от деятельности браконьеров. Замглавы Росрыболовства Василий Соколов назвал в ноябре ситуацию с ценами на красную икру неадекватной. Представитель ведомства тогда уточнил, что помимо остатков прошлой путины в отрасли фиксируются «неплохие показатели по производству икры от аквакультуры», и дефицита на рынке нет, хотя данные о нем и «разгоняются» представителями бизнеса. В Рыбном союзе в свою очередь отмечали, что после новогодних праздников снижение цен на икру нее достигнет 10 процентов.

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