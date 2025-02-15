В российском городе произошла серия взрывов

Shot: В Волгограде прогремели более 15 взрывов, система ПВО сбивает дроны ВСУ

Более 15 взрывов произошли в Волгограде. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По предварительным данным, система ПВО сбивает украинские дроны в районе местного НПЗ в Красноармейском районе города. Взрывы также слышны в городе Краснослободск и Кировском районе Волгограда.

Очевидцы сообщили, что взрывы начались около 30 минут назад — последний был слышен в 3:45. Всего было слышно от 7 до 11 громких звуков. Местные жители сообщили о ярких вспышках в небе.

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать Краснодарский край, выпустив беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Обломки одного из дронов упали на жилую многоэтажку.

Также в ночь на 10 февраля ВСУ попытались атаковать Славянск-на-Кубани, расположенный в 68 километрах к северо-западу от Краснодара. Местные жители рассказали, что слышали не менее десяти взрывов в воздухе.