Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
04:14, 15 февраля 2025Россия

В российском городе произошла серия взрывов

Shot: В Волгограде прогремели более 15 взрывов, система ПВО сбивает дроны ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Более 15 взрывов произошли в Волгограде. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По предварительным данным, система ПВО сбивает украинские дроны в районе местного НПЗ в Красноармейском районе города. Взрывы также слышны в городе Краснослободск и Кировском районе Волгограда.

Очевидцы сообщили, что взрывы начались около 30 минут назад — последний был слышен в 3:45. Всего было слышно от 7 до 11 громких звуков. Местные жители сообщили о ярких вспышках в небе.

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать Краснодарский край, выпустив беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Обломки одного из дронов упали на жилую многоэтажку.

Также в ночь на 10 февраля ВСУ попытались атаковать Славянск-на-Кубани, расположенный в 68 километрах к северо-западу от Краснодара. Местные жители рассказали, что слышали не менее десяти взрывов в воздухе.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Армия России начала атаковать ВСУ в Днепропетровской области

      Экс-глава МИД Украины сделал неутешительный прогноз по поводу конфликта

      В российском городе произошла серия взрывов

      Трамп уволил Карин Жан-Пьер из Кеннеди-центра

      Возле московского отеля с вечеринкой в честь 14 Февраля нашли автомобиль с оружием

      Зеленский встретился с генсеком НАТО в Мюнхене

      Зеленский раскрыл детали 16-го пакета санкций ЕС против России

      В Германии обвинили страны Евросоюза в ухудшении отношений с США

      США отреагировали на правки Украины в соглашение о редкоземельных металлах

      Орбан заявил о мести западных капиталистов Путину

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше