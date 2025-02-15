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21:29, 15 февраля 2025Мир

В США ответили на критику звонка Трампа Путину

Келлог отверг критику звонка Трампа Путину
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
Кит Келлог

Кит Келлог. Фото: Carlos Barria / Reuters

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа по России и Украине Кит Келлог отверг критику звонка Трампа российскому лидеру Владимиру Путину. Его слова передает ТАСС.

Келлог счел разговор двух президентов полезным. По его мнению, контакт нужен со всеми сторонами конфликта.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если Трамп «действительно хочет добиться результата», он сначала должен договориться с Киевом, а уже потом «давить на Путина». «Потому что какие-либо переговоры без нас мы никогда не примем», — подчеркивал он.

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