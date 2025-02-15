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11:29, 15 февраля 2025Мир

В Великобритании не захотели пересматривать приговор убийце детей в Саутпорте

Власти Великобритании решили не передавать в суд дело убийцы детей в Саутпорте
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Alphotographic / Getty Images

Власти Великобритании решили не передавать в суд дело убийцы детей в Саутпорте для пересмотра и возможного ужесточения приговора, заявил генеральный прокурор страны Ричард Хермер. Об этом сообщается на сайте британского правительства.

По словам Хермера, для пересмотра дела и ужесточения приговора 18-летнему подростку Акселю Рудакубане нет реальных правовых оснований. «После тщательного изучения независимых юридических рекомендаций и консультаций с ведущими адвокатами по уголовным делам и королевской прокурорской службой я пришел к выводу, что это дело не может быть должным образом передано в апелляционный суд», — говорится в его официальном заявлении.

Генеральный прокурор напомнил, что Рудакубану приговорили к 52 годам заключения, что стало «вторым самым продолжительным сроком наказания, установленным судом, в истории Англии». В связи с этим он решил освободить пострадавшие от его действий семьи от дальнейших судебных разбирательств, в которых нет необходимости.

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Ранее сообщалось, что судья Джулиан Гуc приговорил подростка Акселя Рудакубану к 52-летнему тюремному заключению. Гус добавил, что не мог приговорить осужденного к гарантированному пожизненному тюремному заключению без указания минимального срока, поскольку на момент преступления убийце было 17 лет.

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