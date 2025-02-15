Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:33, 15 февраля 2025Мир

В Венгрии Зеленского обвинили в попытке сорвать переговоры атакой на Чернобыль

Кошкович обвинил Зеленского в попытке сорвать переговоры атакой на ЧАЭС
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович обвинил президента Украины Владимира Зеленского в попытке сорвать переговоры атакой на Чернобыль. Об этом он написал в социальной сети X.

Кошкович считает, что Зеленский ударом беспилотника по саркофагу Чернобыльской АЭС пытается любой ценой сорвать мирные переговоры. Политолог призвал вице-президента США Джей-Ди Вэнса остановить Зеленского.

Ранее президент Украины заявил, что укрытие Чернобыльской атомной электростанции оказалось повреждено в ночь на 14 февраля. Политик заявил о существенном повреждении саркофага АЭС в результате пожара. Информацию подтвердили и в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) — сотрудники МАГАТЭ услышали взрыв около 01:50. Отмечалось, что взрыв произошел в стороне защитной оболочки, которая защищает разрушенный в результате аварии 4-й энергоблок Чернобыльской АЭС.

Комментируя произошедшее, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Вооруженные силы (ВС) России не наносят удары по объектам ядерной энергетики Украины. Он отметил, что заявления Зеленского о якобы ударе ВС России беспилотником по саркофагу АЭС не соответствуют действительности.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Абхазии начались президентские выборы

      Фигурист Соловьев сделал предложение гимнастке Авериной

      Зеленский оценил шансы на выживание без помощи США

      В Венгрии Зеленского обвинили в попытке сорвать переговоры атакой на Чернобыль

      Стали известны заработки российских таксистов

      В трех российских аэропортах сняли временные ограничения на работу

      Беспилотник сбросил взрывное устройство на дом в российском регионе

      Маску отказались продать компанию по разработке искусственного интеллекта

      В Белом доме ряд западных СМИ назвали лузерами

      Трамп заявил о введении рекордных импортных пошлин против Китая

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше