В Венгрии Зеленского обвинили в попытке сорвать переговоры атакой на Чернобыль

Кошкович обвинил Зеленского в попытке сорвать переговоры атакой на ЧАЭС

Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович обвинил президента Украины Владимира Зеленского в попытке сорвать переговоры атакой на Чернобыль. Об этом он написал в социальной сети X.

Кошкович считает, что Зеленский ударом беспилотника по саркофагу Чернобыльской АЭС пытается любой ценой сорвать мирные переговоры. Политолог призвал вице-президента США Джей-Ди Вэнса остановить Зеленского.

Ранее президент Украины заявил, что укрытие Чернобыльской атомной электростанции оказалось повреждено в ночь на 14 февраля. Политик заявил о существенном повреждении саркофага АЭС в результате пожара. Информацию подтвердили и в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) — сотрудники МАГАТЭ услышали взрыв около 01:50. Отмечалось, что взрыв произошел в стороне защитной оболочки, которая защищает разрушенный в результате аварии 4-й энергоблок Чернобыльской АЭС.

Комментируя произошедшее, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Вооруженные силы (ВС) России не наносят удары по объектам ядерной энергетики Украины. Он отметил, что заявления Зеленского о якобы ударе ВС России беспилотником по саркофагу АЭС не соответствуют действительности.

