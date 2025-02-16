Чемпион «Дакара» согласился на ампутацию ноги после аварии

Чемпион «Дакара» Матье Бомель согласился на ампутацию ноги после аварии

Французский чемпион «Дакара» Матье Бомель сообщил в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), что согласился на ампутацию ноги после аварии.

Спортсмен заявил, что получит карбоновый протез. Он подчеркнул, что ему предстоят операции на левой ноге и месяцы восстановления. При этом Бомель выразил надежду на возвращение в строй к следующему «Дакару».

Бомель попал в аварию в январе 2025 года. Он получил травмы обеих ног и был введен в искусственную кому.

Бомель был штурманом Нассера Аль-Аттии. Он побеждал на «Дакаре» в 2015, 2019, 2022 и 2023 годах.

В январе 2023-го олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова госпитализировали с пневмонией и гриппом B. Из-за продолжительного подключения к аппарату для насыщения крови кислородом и аппарату искусственной вентиляции легких у него началось отмирание тканей. Врачи ампутировали фигуристу обе стопы, затем голени обеих ног, всю кисть правой руки и несколько пальцев левой. Позднее ему установили протезы на ноги и правую руку.