Гол Чалова пяткой помог ПАОКу победить в матче чемпионата Греции

Футболист ПАОКа Федор Чалов забил мяч в матче чемпионата Греции против «Ламии»

Российский нападающий ПАОКа Федор Чалов забил мяч в матче 23-го тура чемпионата Греции против «Ламии». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Футболист вышел на замену на 70-й минуте, а через две минуты отличился голом пяткой. Встреча завершилась победой ПАОКа со счетом 7:0. Гол стал для Чалова пятым в чемпионате Греции.

После 23 матчей ПАОК располагается на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата Греции с 43 очками. «Ламия» занимает последнее, 14-е место, имея в активе девять очков. Лидирует «Олимпиакос», набравший 51 очко.

26-летний Чалов перешел в ПАОК 1 августа. Контракт с греческой командой рассчитан на три года.

До этого форвард на протяжении восьми лет выступал за московский ЦСКА. В составе армейцев он принял участие в 263 матчах во всех турнирах, забив 89 мячей. С красно-синими футболист стал обладателем Кубка и Суперкубка России.

