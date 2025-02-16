Илон Маск анонсировал запуск «самого умного ИИ»

Илон Маск анонсировал запуск мощнейшего чат-бота Grok 3

Американский бизнесмен и глава Департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илон Маск анонсировал запуск нового чат-бота Grok 3. Об этом миллиардер написал на своей странице в соцсети X (бывший Twitter).

Как сообщается, продукт будет представлен широкой публике 18 февраля в восемь часов вечера по тихоокеанскому времени (семь часов утра по Москве). Созданный своей командой проект Маск считает мощнейшим на рынке и называет его «самым умным ИИ» (искусственным интеллектом) — по его словам, чат-бот Grok 3 способен к глубокому анализу и рассуждениям, в чем превосходит любых конкурентов.

Новую модель ИИ планируется разместить на веб-сайте grok.com и в мобильном приложении. Доступ к ней обещают сделать бесплатным — прежней моделью искусственного интеллекта могли пользоваться только подписчики платного тарифа X Premium. Маск и здесь продолжил свою стратегию борьбы с цензурой: новый чат-бот продвигается как свободный от этических ограничений.

Ранее основатель компаний SpaceX и Tesla объявил о планах по выпуску десяти тысяч роботов до конца 2025 года. Маск ставит наполеоновские планы в робототехнике: в будущем он намерен наладить в корпорации Tesla производство 100 миллионов роботов ежегодно.