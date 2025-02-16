Олимпийский чемпион высмеял критику норвежцами допуска россиян к отбору на ОИ

Чемпион ОИ Васильев о критике допуска россиян: Норвежцы выставили себя ослами

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев высмеял критику норвежцами допуска российских фигуристов к отбору на Олимпийские игры-2026. Его слова приводит «ВсеПроСпорт».

«Норвежцы своим протестом выставили себя полными ослами. Это в их стиле, они любят быть ослами. Тем более они же в Осло живут», — заявил Васильев.

Ранее президент Федерации фигурного катания Норвегии Мона Адольфсен заявила, что Норвегия и еще несколько стран выступят против допуска российских фигуристов к отбору на Игры-2026.

В декабре 2024-го ISU объявил о допуске россиян к отбору на Игры-2026, которые пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. В квалификационных соревнованиях смогут принять участие по одному атлету или паре в каждой дисциплине в нейтральном статусе.