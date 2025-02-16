Подпольщик рассказал об ударе по группе военных ВСУ у Сум

Координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что по группе военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) был нанесен удар. Его слова приводит РИА Новости.
Лебедев уточнил, что украинских военных атаковали в районе Сум. Они двигались со стороны российской границы.
«В сумском районе "прилет", скорые буксуют, говорят, что накрыли небольшую группу в лесу», — отметил подпольщик.
Ранее Лебедев сообщил, что в Сумской области был нанесен удар по объекту с иностранными наемниками. «Прилетело в Конотопский район», — сказал он. До этого Лебедев заявлял об ударе по месту дислокации ВСУ в пригороде Сум.