Подпольщик рассказал об ударе по группе военных ВСУ у Сум

Подпольщик Лебедев заявил об ударе по группе военных ВСУ в районе Сум

Координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что по группе военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) был нанесен удар. Его слова приводит РИА Новости.

Лебедев уточнил, что украинских военных атаковали в районе Сум. Они двигались со стороны российской границы.

«В сумском районе "прилет", скорые буксуют, говорят, что накрыли небольшую группу в лесу», — отметил подпольщик.

Ранее Лебедев сообщил, что в Сумской области был нанесен удар по объекту с иностранными наемниками. «Прилетело в Конотопский район», — сказал он. До этого Лебедев заявлял об ударе по месту дислокации ВСУ в пригороде Сум.