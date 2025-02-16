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14:13, 16 февраля 2025Мир

Появились кадры брошенных баз военной техники с танками Т-90 в Сирии

В Сирии показали брошенные базы военной техники с танками Т-90
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Появились кадры брошенных сирийских баз хранения военной техники. Видео опубликовал Telegram-канал «Военный осведомитель».

На видеозаписи можно заметить множество танков: Т-90А, различных Т-72М, Т-62 и Т-55, а также БМП-1, «Шилки» и прочую технику. В публикации сообщается, что все это в разной степени исправности досталось новым властям.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом переходного периода Сирии Ахмедом аш-Шараа. Российский лидер подтвердил неизменную готовность РФ содействовать улучшению социально-экономической обстановки в Сирии.

Ахмед аш-Шараа, в свою очередь, заявлял, что решение о пересмотре отношений с Россией, включая будущее военных баз, примет сирийский народ. «Если мы получим зеленый свет от нашего народа, мы предпримем действия», — добавил он.

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