При наезде на толпу в Мюнхене погибли двухлетняя девочка и ее мать

Bild: При наезде машины на толпу в Мюнхене погибли двухлетняя девочка и ее мать

Девочка и ее мать скончались от травм, полученных при наезде автомобиля на толпу в Мюнхене. Об этом написал таблоид Bild со ссылкой на полицию города.

Известно, что дочь и мать скончались через два дня после произошедшего в Мюнхене. Женщине было 37 лет, девочке — два года. Женщина пришла на демонстрацию профсоюза Ver.di, а девочка в момент инцидента находилась в коляске.

«Я глубоко потрясен и опечален этой трагической смертью. Я молюсь за семью. Убийце теперь грозит пожизненное заключение», — сказал глава МВД Баварии Йоахим Херрманн.

13 февраля неизвестный на машине Mini Cooper въехал в толпу протестующих в Мюнхене. Позже выяснилось, что им был 24-летний выходец из Афганистана, ранее попадавший в полицию