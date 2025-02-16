Пытавшийся оторвать пекинесу язык донецкий живодер покончил с собой после самосуда местных

Издевавшийся над собакой житель Донецка покончил с собой после самосуда

Донецкий живодер, пытавшийся оторвать пекинесу язык, покончил с собой после самосуда местных жителей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Донбассе.

О происшествии с собакой канал рассказал 11 февраля. В сети появилось видео, как двое мужчин пытались вытащить псу язык из пасти и снимали на камеру. Кадры возмутили местных жителей.

Дончане нашли Михаила и избили его, после чего живодер записал видео, в котором рассказал, что все это было в шутку, и пекинесу не было больно.

Соседи рассказали, что мужчина и раньше пытался свести счеты с жизнью. Собака в настоящее время находится в приюте, после обследования ее вернут хозяйке.

21 сентября защитники животных в Госдуме призвали ужесточить наказание живодерам. К ужесточению наказания призвал депутат Госдумы от «Единой России» и по совместительству зампред думского комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

